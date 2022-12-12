Индия и Россия перейдут на расчеты в рупиях

Глава Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай анонсировал использование рупии в торговых расчетах с Россией. Об этом сообщает газета Mint.

Отмечается, что ряду российских банков дали разрешение на открытие счетов в банках Индии в рупиях для вышеуказанной цели.

Отмечается, что сейчас уже открыто примерно 11 таких счетов. Российская сторона приступит к расчетам с Индией со следующей недели. Речь идет о некоторых партиях товаров.

В Федерации индийских экспортных организаций считают, что благодаря такому шагу стране удастся избежать торгового дефицита с Россией. Отмечается, что импорт для Индии превышает экспорт в 10 раз.