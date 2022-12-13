Госдеп рассказал о последствиях введения потолка цен на нефть

"Мы ввели этот лимит цен, чтобы глобальный энергетический рынок продолжал оставаться стабильным, не предоставляя при этом РФ дохода, который мог бы использоваться в войне на Украине. Ряд стран согласился соблюдать потолок цен. Но даже в случае стран, которые формально не присоединились к нему, лимит оказывает влияние и способствует снижению цен на российскую нефть. Даже до того момента, когда лимит вступил в силу, цена российской нефти уже снизилась", - сказал он.