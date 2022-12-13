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40 минут назад

В США считают, что введенный лимит уже привел к снижению цен на российскую нефть

ТАССиещё 3

Введенный западными странами лимит уже привел к снижению цен на российскую нефть. С таким утверждением выступил в понедельник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Госдеп рассказал о последствиях введения потолка цен на нефть
Фото: ТАССТАСС

"Мы ввели этот лимит цен, чтобы глобальный энергетический рынок продолжал оставаться стабильным, не предоставляя при этом РФ дохода, который мог бы использоваться в войне на Украине. Ряд стран согласился соблюдать потолок цен. Но даже в случае стран, которые формально не присоединились к нему, лимит оказывает влияние и способствует снижению цен на российскую нефть. Даже до того момента, когда лимит вступил в силу, цена российской нефти уже снизилась", - сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия планирует до конца 2022 года создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.

Президент России Владимир Путин 9 декабря заявил, что попытки установить потолок цен на нефть не нанесут России ущерба. По словам президента, это глупое предложение, непродуманное и непросчитанное. Он назвал введение потолка цен вредным решением для мировых энергетических рынков. При этом Путин отверг возможность того, что потолок цен спровоцирует проблемы для российского бюджета.

В новость внесена правка (13 декабря, 00:30) - передается с исправлением в подзаголовке и первом абзаце, верно - руководитель пресс-службы.

Рынки,Александр Новак,Владимир Путин,
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