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1 час назад

В Центробанке заявили о росте числа нелегальных кредиторов

Москва24иещё 2

Центробанк России зафиксировал в третьем квартале текущего года 558 компаний, специализирующихся на займах под гигантские проценты в более чем 2 000% годовых. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Банка РФ.

В Центробанке заявили о росте числа нелегальных кредиторов
Фото: ТАССТАСС

Обычно подобные компании пользуются незаконными методами для возврата долга. Обнаруженных "черных" кредитных организаций стало на 13% больше, чем во втором квартале.

"В первом квартале 2022 года была выявлена 171 такая организация, во втором – 492, в третьем – 558. Количество "черных кредиторов" традиционно увеличивается на фоне экономической неопределенности", – поделились в пресс-службе.

Отмечается, что свыше 40% таких компаний были зафиксированы в Сети. Более 85% публиковали свою рекламу в соцсетях, в том числе и на сервисах для объявлений. В общей сложности за девять месяцев 2022 года Центробанк обнаружил 1 200 нелегальных кредитных организаций, что почти в два раза больше, чем в 2021 году.

В июне директор департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях представил статистику, согласно которой "черных кредиторов" в первом квартале текущего года стало больше на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, подобный рост обусловлен переходом аферистов в онлайн-пространство.

Рынки,Валерий Лях,Банк России,
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