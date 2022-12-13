В Центробанке заявили о росте числа нелегальных кредиторов

Центробанк России зафиксировал в третьем квартале текущего года 558 компаний, специализирующихся на займах под гигантские проценты в более чем 2 000% годовых. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Банка РФ.

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Обычно подобные компании пользуются незаконными методами для возврата долга. Обнаруженных "черных" кредитных организаций стало на 13% больше, чем во втором квартале.

"В первом квартале 2022 года была выявлена 171 такая организация, во втором – 492, в третьем – 558. Количество "черных кредиторов" традиционно увеличивается на фоне экономической неопределенности", – поделились в пресс-службе.

Отмечается, что свыше 40% таких компаний были зафиксированы в Сети. Более 85% публиковали свою рекламу в соцсетях, в том числе и на сервисах для объявлений. В общей сложности за девять месяцев 2022 года Центробанк обнаружил 1 200 нелегальных кредитных организаций, что почти в два раза больше, чем в 2021 году.