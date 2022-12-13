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28 минут назад

Binance приостановила вывод средств в USDC

Елена Прошина

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance приостановила вывод цифровой валюты USDC на счета клиентов из-за роста опасений инвесторов на фоне банкротства биржи FTX. Об этом сообщает CNBC.

Binance приостановила вывод средств в USDC
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава Binance Чанпэн Чжао сообщил, что за последние 24 часа на бирже был зафиксирован повышенный спрос на вывод USDC. Именно из-за этого было принято решение заблокировать данную возможность. При этом, по словам Чжао, проблема носит временный характер, он рассчитывает, что операции по выводу цифровой валюты снова станут доступны после открытия банков в США.

По данным CNBC, инвесторы начали массово выводить средства после объявления о проведении Министерством юстиции США проверки Binance на предмет соответствия деятельности биржи американскому законодательству в области борьбы с отмыванием денег.

Отмечается, что за последние 24 часа с биржи вывели около 1,6 миллиарда долларов.

USDC запустили в 2018 году. Валюта занимает второе место среди стейблкоинов по рыночной капитализации с показателем в 43 миллиарда долларов.

Рынки,Министерство юстиции США,
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