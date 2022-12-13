Binance приостановила вывод средств в USDC

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance приостановила вывод цифровой валюты USDC на счета клиентов из-за роста опасений инвесторов на фоне банкротства биржи FTX. Об этом сообщает CNBC.

Глава Binance Чанпэн Чжао сообщил, что за последние 24 часа на бирже был зафиксирован повышенный спрос на вывод USDC. Именно из-за этого было принято решение заблокировать данную возможность. При этом, по словам Чжао, проблема носит временный характер, он рассчитывает, что операции по выводу цифровой валюты снова станут доступны после открытия банков в США.

По данным CNBC, инвесторы начали массово выводить средства после объявления о проведении Министерством юстиции США проверки Binance на предмет соответствия деятельности биржи американскому законодательству в области борьбы с отмыванием денег.

Отмечается, что за последние 24 часа с биржи вывели около 1,6 миллиарда долларов.