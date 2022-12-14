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41 минуту назад

Министр энергетики Казахстана сообщил о планах республики развивать альтернативные маршруты экспорта нефти

Деловая газета "Взгляд"

Власти Казахстана планируют сформировать альтернативные маршруты экспорта нефти, в том числе развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут, сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков на заседании правительства.

Глава Минэнерго Казахстана сообщил, что в рамках поручения главы республики по диверсификации направлений экспорта разработан проект дорожной карты по развитию альтернативных маршрутов экспорта нефти, передает ТАСС.

Он уточнил, что акцент будет сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута в направлении портов Азербайджана, Грузии и Турции, а также на экспортные направления в Китай и Иран.

Кроме того, по его словам, к 2029 году планируется завершить проект расширения Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, что позволит нарастить объемы переработки нефти до 21 млн тонн в год.

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Акчулаков также сообщил о планах Казахстана довести объем производства товарного газа до 30 млрд кубометров к 2029 году. По его словам, на месторождении Кашаган будут построены два завода по переработке попутного газа мощностью 1,1 млрд кубометров и 2 млрд кубометров. Кроме того, в 2023 году будет принято решение по переработке карачаганакского газа на газоперерабатывающем заводе «ЖаикМунай», что позволит увеличить переработку газа на 4 млрд кубометров.

Напомним, Казахстан решил резко увеличить экспорт нефти по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан.

Рынки,Болат Акчулаков,ЕС,
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