Глава Binance оценил будущее криптобиржи

Генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао предупредил сотрудников компании о трудных временах впереди из-за начала тщательных проверок активов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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В служебной записке к работникам Чжао отметил, что криптоиндустрия переживает «много дополнительных проверок и уточняющих вопросов» после шокирующего краха криптобиржи FTX. Он заверил сотрудников, что Binance «переживет любую криптовалютную зиму».

«Хотя мы ожидаем, что следующие несколько месяцев будет трясти, мы преодолеем этот сложный период — и мы станем сильнее, пройдя через него», — говорится в письме главы Binance.

По словам гендиректора криптобиржи, именно проблемы FTX привели к повышенному интересу регуляторов к Binance. «Будьте уверены, эта организация была построена на века», — заключил Чжао в своем обращении к сотрудникам.