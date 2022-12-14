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1 час назад

Гендиректор Binance Чжао предупредил сотрудников о начале тщательных проверок криптобиржи

Газета.Ruиещё 2

Генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао предупредил сотрудников компании о трудных временах впереди из-за начала тщательных проверок активов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Глава Binance оценил будущее криптобиржи
Фото: газета.ругазета.ру

В служебной записке к работникам Чжао отметил, что криптоиндустрия переживает «много дополнительных проверок и уточняющих вопросов» после шокирующего краха криптобиржи FTX. Он заверил сотрудников, что Binance «переживет любую криптовалютную зиму».

«Хотя мы ожидаем, что следующие несколько месяцев будет трясти, мы преодолеем этот сложный период — и мы станем сильнее, пройдя через него», — говорится в письме главы Binance.

По словам гендиректора криптобиржи, именно проблемы FTX привели к повышенному интересу регуляторов к Binance. «Будьте уверены, эта организация была построена на века», — заключил Чжао в своем обращении к сотрудникам.

Ранее сообщалось, что инвесторы вывели почти $1,5 млрд из Binance. Это произошло на фоне опасений трейдеров по поводу возможного проведения расследования в отношении компании.

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