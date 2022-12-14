Глава Binance оценил будущее криптобиржи

Генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао предупредил сотрудников компании о трудных временах впереди из-за начала тщательных проверок активов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В служебной записке к работникам Чжао отметил, что криптоиндустрия переживает «много дополнительных проверок и уточняющих вопросов» после шокирующего краха криптобиржи FTX. Он заверил сотрудников, что Binance «переживет любую криптовалютную зиму».
«Хотя мы ожидаем, что следующие несколько месяцев будет трясти, мы преодолеем этот сложный период — и мы станем сильнее, пройдя через него», — говорится в письме главы Binance.
По словам гендиректора криптобиржи, именно проблемы FTX привели к повышенному интересу регуляторов к Binance. «Будьте уверены, эта организация была построена на века», — заключил Чжао в своем обращении к сотрудникам.
Ранее сообщалось, что инвесторы вывели почти $1,5 млрд из Binance. Это произошло на фоне опасений трейдеров по поводу возможного проведения расследования в отношении компании.