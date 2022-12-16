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1 час назад

Озвучено, что заменит доллар после краха валюты

Deita.ru

Главная американская валюта в будущем может перестать пользоваться спросом и фактически обрушиться.

Что заменит доллар после краха валюты
Фото: ТАССТАСС

Такой прогноз озвучил известный российский экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «День ТВ».

По его словам, главными виновниками краха доллара станут кредитно-денежные власти самих США, которые на протяжении больше ста лет по средствам Федеральной резервной системы фактически создавали деньги из воздуха. Естественно, что такой подход не может продолжаться бесконечном и рано или поздно весь этот механизм развалится изнутри.

Вместе с тем, как отметил эксперт, многолетняя гегемония доллара привела к тому, что он стал самым ликвидным активом. Так что его крах станет большим ударом для всех, кто хранит валюту либо в своих золотовалютных резервах, либо просто в частном порядке имеет её на своих банковских счетах и делает в ней свои накопления.

Однако, даже в случае тотального обрушения доллара, как полагает Катасонов, ему достаточно быстро найдут замену в лице золота, которое вновь станет единой мерой стоимости по всей планете, как это уже было в прошлом. Именно по этой причине государству необходимо не растрачивать свой золотой запас.

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