Акции Tesla рухнули на 40 процентов с конца сентября, пишет Bloomberg. Спад ускорился после того, как в начале декабря стало известно, что производитель электромобилей планирует временно приостановить выпуск на своем заводе в Шанхае.

На торгах 13 декабря ценные бумаги потеряли 4,1 процента. В результате рыночная капитализация Tesla ненадолго опустилась ниже 500 миллиардов долларов. Опасения по поводу спроса на электромобили, а также покупка Twitter Илоном Маском сильно повлияли на акции в этом году.

Компания изо всех сил пытается справиться с постоянной нехваткой поставок, растущими ценами на сырье и перебоями в производстве, особенно в Китае. На момент публикации акции стоили 160,95 доллара за штуку (минус 4,09 процента).