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1 час назад

Акции Tesla рухнули на 40 процентов

Lenta.ru

Акции Tesla рухнули на 40 процентов с конца сентября, пишет Bloomberg. Спад ускорился после того, как в начале декабря стало известно, что производитель электромобилей планирует временно приостановить выпуск на своем заводе в Шанхае.

На торгах 13 декабря ценные бумаги потеряли 4,1 процента. В результате рыночная капитализация Tesla ненадолго опустилась ниже 500 миллиардов долларов. Опасения по поводу спроса на электромобили, а также покупка Twitter Илоном Маском сильно повлияли на акции в этом году.

Компания изо всех сил пытается справиться с постоянной нехваткой поставок, растущими ценами на сырье и перебоями в производстве, особенно в Китае. На момент публикации акции стоили 160,95 доллара за штуку (минус 4,09 процента).

Илон Маск вновь потерял статус богатейшего человека планеты

Маск 14 декабря вновь потерял статус богатейшего человека мира, уступив главе LVMH Бернару Арно и его семье. Состояние американского предпринимателя оценивается в 176,8 миллиарда долларов, а Арно и его семьи — 188,6 миллиарда долларов.

Рынки,Компании,Илон Маск,Бернар Арно,
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