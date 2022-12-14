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1 час назад

Рубль может стать основной валютой в сделках Ирана и России

Лера Букина

Посол Ирана в Москве Казем Джалали не исключил того, что рубль станет главной валютой в двусторонних торговых отношениях. Он отметил, что именно в рублях осуществляется свыше 40% товарооборота Москвы и Тегерана, передает ТАСС.

Рубль может стать основной валютой в сделках Ирана и России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат подчеркнул, что Иран до этого выступал за то, чтобы российская валюта доминировала в региональных интеграционных союзах, таких как ЕАЭС.

Джалали отметил, что другой задачей является снижение роли ряда валют в торгово-экономических отношениях, в частности доллара.

«Использование наших национальных валют во взаимных расчетах - это принцип, для развития которого мы прикладываем усилия», - подытожил посол.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что иранскую сторону ждут «очень, очень жесткие» рестрикции в связи с якобы поставками беспилотников РФ для спецоперации. Запад считает, что власти Ирана осуществляют поставки беспилотников России для помощи в спецоперации. Представитель МИД Ирана Насер Канаани, в свою очередь, сообщил о намерении ввести санкции в отношении нескольких европейских стран в качестве ответа на ограничения, которые были объявлены ранее Евросоюзом.

Рынки,Казем Джалали,Жозеп Боррель,ЕАЭС,ЕС,
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