Рубль может стать основной валютой в сделках Ирана и России

Посол Ирана в Москве Казем Джалали не исключил того, что рубль станет главной валютой в двусторонних торговых отношениях. Он отметил, что именно в рублях осуществляется свыше 40% товарооборота Москвы и Тегерана, передает ТАСС.

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Дипломат подчеркнул, что Иран до этого выступал за то, чтобы российская валюта доминировала в региональных интеграционных союзах, таких как ЕАЭС.

Джалали отметил, что другой задачей является снижение роли ряда валют в торгово-экономических отношениях, в частности доллара.

«Использование наших национальных валют во взаимных расчетах - это принцип, для развития которого мы прикладываем усилия», - подытожил посол.