Венгрия начала договариваться о поставках газа с конкурентом России

Руководство Венгрии заключило с Катаром политическое соглашение о начале переговоров по поставкам газа. Об этом по итогам встречи со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

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По его словам, республика могла бы начать поставки катарского газа через хорватские терминалы на побережье Адриатического моря. Для этого венгерские компании должны договориться с катарским поставщиком.

Катар является главным конкурентом России на европейском газовом рынке. С его помощью Евросоюз намерен компенсировать сокращение поставок «Газпрома». Ближневосточное государство обладает крупнейшими в мире запасами газа на шельфе и при подписании долгосрочных контрактов способно обеспечить регион топливом.

В свою очередь Венгрия остается главным защитником российских нефтегазовых позиций в Европе. В том числе страна блокирует ограничение цен на российский газ со стороны Евросоюза, а также смогла добиться исключения поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» из-под потолка цен. В Будапеште указывают, что полностью зависят от российских энергоресурсов и не могут от них отказаться.

Ранее сообщалось, что помочь Венгрии избавиться от зависимости от России готова Словения. Власти этой республики намерены построить трубопровод в соседнюю страну для поставок алжирского газа. Сама Словения с помощью поставок из Алжира сократит покупку газа в России на треть.