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54 минуты назад

Индия начала покупать российскую нефть по минимальной цене

Lenta.ru

Стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals в индийских портах в декабре опустилась до минимального уровня, значительно ниже введенного западными странами потолка цен. Если учитывать налоговые сборы и пошлины, стоимость страховки и доставки, то в отдельных случаях производители продают сырье себе в убыток, сообщает Reuters со ссылкой на местных трейдеров.

Индия начала покупать российскую нефть по минимальной цене
Фото: ТАССТАСС

Они отмечают, что отказ Европы от российской нефти заставляет поставщиков предлагать рекордные скидки. Если в октябре речь шла о 5-8 долларах за баррель к сорту Brent, то в ноябре дисконт вырос до 10-11 долларов, а в декабре — до 12-15 долларов.

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При этом расчеты агентства указывают, что в случае поставок из западных портов отдельные партии нефти в последние дни идут со скидками в 32-35 долларов, если не включать в цену фрахт.

С самими поставками по морю у России возникают отдельные проблемы. Нехватка судов, позволяющих перевозить сырье зимой, привела к существенному росту стоимости фрахта, так что покупатели начинают перекладывать эти расходы на поставщиков. Год назад ставка находилась на уровне 3 долларов за баррель, сейчас — 11-19 долларов.

Рекордные скидки позволили в ноябре увеличить поставки российской нефти в Индию. По данным Refinitiv Eikon, туда ушло 53,2 процента от общего объема погрузки в портах. Россия стала крупнейшим поставщиком сырья в Индию, обогнав Ирак.

Такая ситуация привела к падению нефтяных доходов. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в ноябре российские компании получили на 700 миллионов долларов меньше, чем в октябре. Информацию подтверждают данные Минфина России, который сообщил о недополучении 90 миллиардов рублей нефтегазовых доходов от уровня, что был запланирован. При этом в планах ведомства на декабрь заложена значительно более низкая сумма, чем в ноябре.

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Москва пока не отреагировала на введение группой G7, Евросоюзом и Австралией потолка цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель. В ближайшее время ожидается публикация соответствующего указа президента страны Владимира Путина, которым будет утвержден список ответных мер. При этом в США полагают, что пока схема ограничений работает так, как и задумывалось.

Рынки,Владимир Путин,Минфин России,Международное энергетическое агентство,ЕС,
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