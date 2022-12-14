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52 минуты назад

Раскрыта реальная доля газа РФ в импорте Австрии

Елена Прошина

Доля российского газа в импорте Австрии составляет до 50%, разговоры о снижении зависимости страны от топлива РФ до 20% не соответствуют действительности. Об этом сообщил гендиректор австрийского энергетического концерна Energie AG Вернер Штайнекер. Его слова приводит «РИА Новости».

Раскрыта реальная доля газа РФ в импорте Австрии
Фото: ТАССТАСС

«Хотя зависимость от российского газа уменьшилась, но не с 80 до 20%, как хотят убедить нас некоторые федеральные политики... Скорее, до 40-50%», — сказал Штайнекер.

Он отметил, что в Австрию российский газ поступает в Европу «обходными путями» и никак не указывает на страну отправителя. Штайнекер уточнил, что речь идет «о ложной маркировке».

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщал, что стране удалось сократить импорт российского газа с 80% до 20%.

Рынки,Карл Нехаммер,
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