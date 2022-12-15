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47 минут назад

Стал известен планируемый потолок цен на российский газ

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Некоторые страны ЕС, в том числе Италия, планируют добиться установления потолка цен на российский газ на уровне ниже 200 евро за один за мегаватт-час (около 2,1 тысячи долларов за тысячу кубометров). Об этом стало известно агентству ANSA, передает ТАСС.

Стал известен планируемый потолок цен на российский газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источники утверждают, что потолок цен на газ может быть согласован уже на следующей неделе. При этом в ЕС есть разногласия как по порогу ограничения, так и по его применению. Изначальное предложение Еврокомиссии о потолке на уровне 275 евро не поддержали большинство стран, отмечает издание.

Страны Евросоюза не могут прийти к общему решению по потолку цен на газ прежде всего из-за государств Северной Европы, сказал ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он отметил, что несколько стран «не видят возможности определения потолка даже на уровне 180-190 евро за 1 мегаватт час».

Ранее страны G7, Австралия и Евросоюз ввели потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Ограничения вступили в силу с 5 декабря. Спустя три дня к ним присоединилась Норвегия.

Рынки,Матеуш Моравецкий,Еврокомиссия,ЕС,
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