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49 минут назад

Акции Whoosh на Мосбирже падали более чем на 25%

ТАССиещё 3

Стоимость акций кикшерингового сервиса Whoosh на Московской бирже снижалась более чем на 25%, свидетельствуют данные торговой площадки.

Акции Whoosh на Мосбирже упали более чем на 25%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным на 17:54 мск, акции компании теряли 25,82%, снижаясь до 135,6 рубля за бумагу. К 18:00 мск акции торгуются на уровне 147,68 рубля (-19,21%).

Сервис кикшеринга Whoosh начал торги бумагами в рамках IPO 14 декабря.

Ранее компания сообщила, что совет директоров утвердил цену размещения одной обыкновенной акции компании в размере 185 рублей. Объем средств, привлеченных в результате IPO за счет дополнительной эмиссии акций, составил 2,1 млрд рублей. В результате размещения акций рыночная капитализация компании составит 20,6 млрд рублей.

Рынки,Московская биржа,
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