Акции Whoosh на Мосбирже упали более чем на 25%

Стоимость акций кикшерингового сервиса Whoosh на Московской бирже снижалась более чем на 25%, свидетельствуют данные торговой площадки.
По данным на 17:54 мск, акции компании теряли 25,82%, снижаясь до 135,6 рубля за бумагу. К 18:00 мск акции торгуются на уровне 147,68 рубля (-19,21%).
Сервис кикшеринга Whoosh начал торги бумагами в рамках IPO 14 декабря.
Ранее компания сообщила, что совет директоров утвердил цену размещения одной обыкновенной акции компании в размере 185 рублей. Объем средств, привлеченных в результате IPO за счет дополнительной эмиссии акций, составил 2,1 млрд рублей. В результате размещения акций рыночная капитализация компании составит 20,6 млрд рублей.