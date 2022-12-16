Акции Whoosh на Мосбирже упали более чем на 25%

Стоимость акций кикшерингового сервиса Whoosh на Московской бирже снижалась более чем на 25%, свидетельствуют данные торговой площадки.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным на 17:54 мск, акции компании теряли 25,82%, снижаясь до 135,6 рубля за бумагу. К 18:00 мск акции торгуются на уровне 147,68 рубля (-19,21%).

Сервис кикшеринга Whoosh начал торги бумагами в рамках IPO 14 декабря.