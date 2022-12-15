Экономист описал будущее курса доллара и евро в России

К концу года курc доллара может остановиться на 66, а курс евро — на 70, предположил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он поделился своим прогнозом.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее стало известно, что курс евро в ходе торгов 15 декабря превысил 69 рублей впервые с 30 мая. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. 14 декабря в ходе торгов курс доллара также резко вырос, поднявшись выше 64 рублей — это произошло впервые с 13 октября.

Видео дня

Причины роста

Финансист объяснил, что рост валют обусловлен двумя факторами.

«Первый связан с тем, что с 5 декабря начал действовать установленный "Большой семеркой" потолок цен на российскую нефть. Россия заранее сказала, что не будет поставлять нефть тем покупателям, которые будут действовать в рамках этих правил. В этом случае возможно снижение доходов от экспорта и, соответственно, снижение количества иностранной валюты, которая попадает в нашу страну», — рассказал Григорьев.

Это обстоятельство способствовало тому, что спрос на доллар и евро начал расти, отметил экономист.

«Второй фактор связан с сезонностью — спрос у потребителя на продукцию, в том числе импортного происхождения, под Новый год растет. Возникло некое оживление импорта, соответственно, вырос спрос на валюту», — сообщил финансист.

Григорьев добавил, что с фактором сезонности связан рост спроса физических лиц на валюту. Потому что несмотря на сокращение направлений из России, по которым можно куда-то улететь, часть россиян планирует отмечать Новый год за рубежом, а для этого нужна иностранная валюта, объяснил он.

Прогноз по курсу доллара и евро

При этом вряд ли рост валют будет существенным, заявил экономист.

«Евро в начале декабря был 63 рубля, сейчас он 67,5 по курсу ЦБ. Доллар был 60,88, сейчас — 63,5. Рост произошел где-то на 5 процентов. Я не думаю, что относительно начала декабря по итогам месяца он вырастет больше, чем на 10 процентов», — сказал финансист.

При этом Григорьев считает, что курс валют может и не подняться до максимальных значений.

«Потому что сегодня на торгах рост несколько снизился. Поэтому я думаю, что, скорее всего, этот рост закончится до конца года», — добавил он.

То, что касается дальнейшего — надо посмотреть, как будет работать потолок цен на нефть и как будет меняться ситуация на рынке импорта, отметил экономист.

«Если спрос стран-импортеров на валюту будет скромным, то и потенциала для роста особого нет. Кроме этого, очень важный фактор в том, что значительная часть российских импортеров перешла на оплаты контрактов в юанях. Поэтому потенциал роста доллара и евро сузился», — подытожил финансист.