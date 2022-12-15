Курс евро превысил 69 рублей

В четверг утром курс евро впервые с 30 мая преодолел отметку в 69 рублей, следует из данных торгов на Московской бирже.

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К 07:59 мск курс европейской валюты повысился на 92 копейки, до 69,24 рубля, курс доллара торговался по 64,88 рубля (+98 копеек).

Европейская валюта растет в цене в связи с ожиданием решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке по итогам сегодняшнего заседания. По мнению экономистов, опрошенных Reuters, регулятор повысит ее на 50 б.п, тогда как до этого он два раза повышал ее на 75 б.п.

В «БКС Мир инвестиций» заявили РБК, что российская валюта сокращает свою фундаментальную переоцененность в связи с ростом спроса на иностранную валюту. Также там указали на снижение ее предложения в связи с уменьшением экспортной выручки.