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1 час назад

Курс евро превысил 69 рублей

Лера Букина

В четверг утром курс евро впервые с 30 мая преодолел отметку в 69 рублей, следует из данных торгов на Московской бирже.

Курс евро превысил 69 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К 07:59 мск курс европейской валюты повысился на 92 копейки, до 69,24 рубля, курс доллара торговался по 64,88 рубля (+98 копеек).

Европейская валюта растет в цене в связи с ожиданием решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке по итогам сегодняшнего заседания. По мнению экономистов, опрошенных Reuters, регулятор повысит ее на 50 б.п, тогда как до этого он два раза повышал ее на 75 б.п.

В «БКС Мир инвестиций» заявили РБК, что российская валюта сокращает свою фундаментальную переоцененность в связи с ростом спроса на иностранную валюту. Также там указали на снижение ее предложения в связи с уменьшением экспортной выручки.

В компании Freedom Finance Global считают, что сегодня курс доллара будет в диапазоне 63-65 рублей, курс евро — в диапазоне 67-69 рублей.

Рынки,ЕЦБ,Московская биржа,
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