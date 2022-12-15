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52 минуты назад

СПБ Биржа запланировала запуск торгов акциями дружественных стран

Лера Букина

СПБ Биржа может запустить торги инструментами из новых дружественных юрисдикций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию, представленную гендиректором биржи Романом Горюновым в ходе брифинга.

СПБ Биржа запланировала запуск торгов акциями дружественных стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рассматриваются такие страны, как Узбекистан, Индия, Бразилия, Мексика, ЮАР, а также другие развивающиеся государства. Однако информации о точных сроках реализации инициативы пока нет.

О запуске СПБ Биржей торгов акциями китайских и гонконгских компаний с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) стало известно летом. Сначала биржа рассчитывала на рост их числа до 1 тыс. в 2023 году, однако позднее план был пересмотрен до 500 бумаг.

Ранее СПБ Биржа провела торги обыкновенными акциями казахстанской нефтегазовой компании «КазМунайГаз». В ноябре сообщалось, что у российских инвесторов будет возможность принять участие в IPO компании нефтегазового гиганта Казахстана.

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