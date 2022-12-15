«Прощай доллар!»: в Италии заявили о конце эпохи американской валюты

Итальянская газета L’Identita сообщила, что эпоха гегемонии американской валюты подходит к концу, передает телеканал «360».
Как уточняет издание в материале с заголовком «Прощай доллар!», потеря валютой лидерства - плохая новость для властей Соединенных Штатов.
«Страны БРИКС во главе с Китаем идут другим курсом. Идея новой денежной экономики не связана с американской валютой», — говорится в публикации.
Ситуация затронет «миллиарды» граждан, указал автор, отметив активную подготовку мира к постглобализации.
Ранее главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев заявил агентству «Прайм», что из-за антироссийских действий «коллективного Запада» доверие к доллару подорвалось. В этой связи, как полагает он, маловероятно, что американская валюта будет вновь сильной и стабильной. Эксперт подчеркнул, что даже при ограничениях в отношении российского экономического сектора доллар продемонстрировал ослабление с 75 до 63 рублей.
До этого начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин сообщал о проработке международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС.