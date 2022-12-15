«Прощай доллар!»: в Италии заявили о конце эпохи американской валюты

«Страны БРИКС во главе с Китаем идут другим курсом. Идея новой денежной экономики не связана с американской валютой», — говорится в публикации.

Ранее главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев заявил агентству «Прайм», что из-за антироссийских действий «коллективного Запада» доверие к доллару подорвалось. В этой связи, как полагает он, маловероятно, что американская валюта будет вновь сильной и стабильной. Эксперт подчеркнул, что даже при ограничениях в отношении российского экономического сектора доллар продемонстрировал ослабление с 75 до 63 рублей.