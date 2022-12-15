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1 час назад

«Прощай доллар!»: в Италии заявили о конце эпохи американской валюты

Лера Букина

Итальянская газета L’Identita сообщила, что эпоха гегемонии американской валюты подходит к концу, передает телеканал «360».

«Прощай доллар!»: в Италии заявили о конце эпохи американской валюты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняет издание в материале с заголовком «Прощай доллар!», потеря валютой лидерства - плохая новость для властей Соединенных Штатов.

«Страны БРИКС во главе с Китаем идут другим курсом. Идея новой денежной экономики не связана с американской валютой», — говорится в публикации.

Ситуация затронет «миллиарды» граждан, указал автор, отметив активную подготовку мира к постглобализации.

Ранее главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев заявил агентству «Прайм», что из-за антироссийских действий «коллективного Запада» доверие к доллару подорвалось. В этой связи, как полагает он, маловероятно, что американская валюта будет вновь сильной и стабильной. Эксперт подчеркнул, что даже при ограничениях в отношении российского экономического сектора доллар продемонстрировал ослабление с 75 до 63 рублей.

До этого начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин сообщал о проработке международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС.

Рынки,Михаил Васильев,БРИКС,Совкомбанк,
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