Новак заявил о заинтересованности РФ в увеличении добычи нефти в Венесуэле

Российский вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1» заявил о заинтересованности России в росте добычи нефти в рамках проектов в Венесуэле.

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«Со своей стороны мы в тех проектах, в которых участвуем, заинтересованы в увеличении добычи, своевременных расчётах и реализации продукции», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что два государства расширяют сотрудничество в ТЭК, в том числе в газовой сфере, есть два проекта в перспективе.

«Пять совместных проектов реализуется здесь, добывается нефть. Сегодня мы расширяем это сотрудничество, в том числе в газовой отрасли, у нас есть два проекта в перспективе», — отметил Новак.