Безработица в России обновила исторический минимум, сообщили в Центробанке .

«На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум», — говорится в сообщении .

В регуляторе отметили, что на фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях экономики усиливается нехватка рабочей силы.