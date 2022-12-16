Безработица в России обновила исторический минимум, сообщили в Центробанке.
«На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум», — говорится в сообщении.
В регуляторе отметили, что на фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях экономики усиливается нехватка рабочей силы.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в Европейском союзе в семь раз выше, чем в ЕАЭС.