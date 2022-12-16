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48 минут назад

Центробанк: безработица в России обновила исторический минимум

RT на русском

Безработица в России обновила исторический минимум, сообщили в Центробанке.

«На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум», — говорится в сообщении.

В регуляторе отметили, что на фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях экономики усиливается нехватка рабочей силы.

Минтруд оценил ситуацию с безработицей в России

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в Европейском союзе в семь раз выше, чем в ЕАЭС.

Рынки,Экономика,Владимир Путин,Минтруд России,Банк России,ЕАЭС,ЕС,
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