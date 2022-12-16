Названо условие снижения ключевой ставки в России

«Конечно, это, действительно, может произойти. Дело в том, что ключевая ставка душит экономику, а этот процесс и правда сопровождается снижением инфляции на каком-то этапе. Только вот легче от этого не станет никому, ведь необходимо уже сейчас дать возможность промышленности нормально функционировать. Инфляция — это как температура у больного. Она является симптомом болезни, потому лечить важно именно болезнь, а не просто сбивать температуру».