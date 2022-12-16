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54 минуты назад

Цены на газ в Европе рухнули

Елена Прошина

Стоимость январских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе упала до 1260 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цены на газ в Европе рухнули
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цены показали снижение уже на открытии торгов. Тогда стоимость газа в Европе опустилась на 4,2%, достигнув 1421,8 доллара. Затем в течении дня он продолжил падение, самое минимальное значение, которое удалось зафиксировать, составило 1257 долларов за тысячу кубометров. К 19:18 газ в Европе торговался на уровне 1261,5 долларов. Таким образом, учитывая расчетную цену 15 декабря, которая составляла 1484,1 доллар, в пятницу цены упали на 15%.

Стал известен планируемый потолок цен на российский газ

Напомним, что стоимость газа в Европе начала расти еще весной 2021 года. Тогда она находилась на уровне в 250-300 долларов за тысячу кубометров. Но уже в начале лета превысила 600 долларов, а осенью — 1000. Рост цены сохранился и в 2022 году, его главным образом спровоцировали опасения по поводу запрета импорта энергоресурсов из России. Стоимость апрельских фьючерсов на этом фоне достигла рекордной отметки в 3892 доллара. Таких показателей в Европе до этого никогда не фиксировали.

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