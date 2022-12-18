Bloomberg: ЕС достиг важного соглашения о расширении своего углеродного рынка

Страны ЕС достигли важного соглашение по расширению собственного углеродного рынка, в рамках которого была одобрена основная часть стратегии «Зеленый курс». Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

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Согласно документу, торговля квотами на углеродные выбросы будет распространяться на отопительные системы, автомобили и морские перевозки. Кроме того, соглашение предполагает ускорение темпов сокращения загрязнения окружающей среды со стороны энергетических компаний.

По данным агентства, Евросоюз намерен сделать «зеленый капитальный ремонт» своей стратегии роста. Также объединение хочет создать прецедент для других стран в борьбе с изменением климата. ЕС планирует достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.