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1 час назад

Bloomberg: ЕС достиг важного соглашения о расширении своего углеродного рынка

Вечерняя Москва

Страны ЕС достигли важного соглашение по расширению собственного углеродного рынка, в рамках которого была одобрена основная часть стратегии «Зеленый курс». Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

Bloomberg: ЕС достиг важного соглашения о расширении своего углеродного рынка
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Согласно документу, торговля квотами на углеродные выбросы будет распространяться на отопительные системы, автомобили и морские перевозки. Кроме того, соглашение предполагает ускорение темпов сокращения загрязнения окружающей среды со стороны энергетических компаний.

Bloomberg озвучил сумму потерь Европы из-за отказа от российского газа<br/>

По данным агентства, Евросоюз намерен сделать «зеленый капитальный ремонт» своей стратегии роста. Также объединение хочет создать прецедент для других стран в борьбе с изменением климата. ЕС планирует достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

В ноябре сообщалось, что участники климатического саммита Конференции ООН по изменению климата COP27 приняли итоговое соглашение по созданию фонда помощи бедным странам. Поддержка будет распространяться на государства, которые пострадают от климатических катастроф.

Рынки,ООН,ЕС,
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