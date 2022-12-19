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1 час назад

Курс доллара поднялся выше 66 рублей

Лера Букина

Рубль продолжает терять позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара уже превысил 66 рублей впервые с 30 мая, следует из данных торгов на Московской бирже.

Курс доллара поднялся выше 66 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 11.50 мск курс американской валюты вырос на 1,47 рубля, до 66,12 рубля, европейской — на 1,30 рубля, до 70,40 рубля.

Сегодня курс евро преодолел отметку в 70 рублей впервые с 27 мая.

Такая динамика обусловлена уходом от рекордных значений профицита внешней торговли. Речь идет о сокращении сырьевого экспорта. Вместе с тем импорт растет.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил агентству «Прайм», что ослабление доллара в последние месяцы является временным эффектом. Он прогнозирует укрепление позиций «американца» в 2023 году.

По мнению эксперта, поддерживающими факторами для доллара выступят, в частности, глобальная рецессия, глобальная инфляция и быстрый подъем процентных ставок регуляторами Запада в условиях накопленных долгов.

Рынки,Михаил Васильев,Совкомбанк,Московская биржа,
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