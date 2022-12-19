Рубль упал к юаню

Рубль в понедельник падает не только к доллару и евро, но и к национальной валюте Китая – юаню. Согласно данным торгов на Московской бирже, он поднялся почти до 9,5 рубля.

Такая картина наблюдается впервые с 8 июля.

По состоянию на 12:06 мск юань находился на отметке в 9,46 рубля, показав рост на 0,187000%. К этому времени «американец» поднялся до 66,17 рубля, евро – до 70,44 рубля.

Наблюдаемая динамика на торгах 19 декабря обусловлена уходом от рекордных значений профицита внешней торговли. Речь идет о сокращении сырьевого экспорта. Вместе с тем импорт растет.