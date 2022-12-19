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43 минуты назад

Рубль упал к юаню

Лера Букина

Рубль в понедельник падает не только к доллару и евро, но и к национальной валюте Китая – юаню. Согласно данным торгов на Московской бирже, он поднялся почти до 9,5 рубля.

Рубль упал к юаню
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такая картина наблюдается впервые с 8 июля.

По состоянию на 12:06 мск юань находился на отметке в 9,46 рубля, показав рост на 0,187000%. К этому времени «американец» поднялся до 66,17 рубля, евро – до 70,44 рубля.

Наблюдаемая динамика на торгах 19 декабря обусловлена уходом от рекордных значений профицита внешней торговли. Речь идет о сокращении сырьевого экспорта. Вместе с тем импорт растет.

В пятницу, 16 декабря, Совет директоров Банка России решил оставить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. ЦБ отметил, что наблюдаемые темпы повышения цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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