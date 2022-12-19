Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Финансовым рынкам Запада предрекли скорый обвал

К весне следующего года финансовые рынки Запада столкнутся с обвалом. Так считает экономист Михаил Хазин, передает «Говорит Москва».

Финансовым рынкам Запада предрекли скорый обвал
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В беседе с радиостанцией эксперт заявил, что спад ожидается как в США, так и в европейских странах. По его словам, это спровоцирует панику, которая будет исходить от самих граждан. Согласно прогнозам экономиста, власти таких стран через пару месяцев объявят о рецессии.

«Но, как только они ее объявят, они скажут, что через полгода-восемь месяцев начнётся экономический рост. Паника начнется в любом случае», - полагает Хазин.

Он обратил внимание на то, что люди на Западе уже напуганы текущей экономической ситуацией.

Ранее Михаил Хазин не исключил того, что американские власти могут спровоцировать обвал мировых финансовых рынков по примеру 2008 года.

Также экономист высказывался об инфляции в США. По его словам, власти страны планируют

бороться с ростом инфляции «любой ценой». Однако, как уточнил Хазин, эта цена будет высокой. Действия властей страны спровоцируют подавление экономической активности, указывал он.

Рынки,Михаил Хазин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители