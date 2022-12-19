Финансовым рынкам Запада предрекли скорый обвал

К весне следующего года финансовые рынки Запада столкнутся с обвалом. Так считает экономист Михаил Хазин, передает «Говорит Москва».

В беседе с радиостанцией эксперт заявил, что спад ожидается как в США, так и в европейских странах. По его словам, это спровоцирует панику, которая будет исходить от самих граждан. Согласно прогнозам экономиста, власти таких стран через пару месяцев объявят о рецессии.

«Но, как только они ее объявят, они скажут, что через полгода-восемь месяцев начнётся экономический рост. Паника начнется в любом случае», - полагает Хазин.

Он обратил внимание на то, что люди на Западе уже напуганы текущей экономической ситуацией.

Ранее Михаил Хазин не исключил того, что американские власти могут спровоцировать обвал мировых финансовых рынков по примеру 2008 года.

Также экономист высказывался об инфляции в США. По его словам, власти страны планируют