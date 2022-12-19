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1 час назад

Евро поднялся выше 72 рублей

Лера Букина

Евро продолжает укрепляться к рублю. Его курс в понедельник днем поднялся выше 72 рублей, следует из данных торгов на Московской бирже.

Такая картина наблюдается впервые с 11 мая. По состоянию на 15:37 мск европейская валюта возросла на 3,08 рубля, до 72,18 рубля. При этом курс доллара поднялся на 3,3 рубля, до 67, 95 рубля.

Сегодня позиции рубля активно падают. Европейская валюта начала расти сегодня утром – она поднялась выше 70 рублей впервые с 27 мая. Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 30 мая. Укрепиться к рублю удалось и национальной валюте Китая – юаню. Он поднялся почти до 9,5 рубля.

Путин: рубль с начала года стал одной из самых сильных валют мира

Российская валюта начала активно падать в цене после введенного странами Запада с 5 декабря потолка цен на поставки нефти из РФ. Евросоюз ранее ввел новый - девятый - пакет санкций против российской стороны.

Рынки,Владимир Путин,Московская биржа,ЕС,
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