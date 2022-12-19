Евро поднялся выше 72 рублей

Евро продолжает укрепляться к рублю. Его курс в понедельник днем поднялся выше 72 рублей, следует из данных торгов на Московской бирже.

Такая картина наблюдается впервые с 11 мая. По состоянию на 15:37 мск европейская валюта возросла на 3,08 рубля, до 72,18 рубля. При этом курс доллара поднялся на 3,3 рубля, до 67, 95 рубля.

Сегодня позиции рубля активно падают. Европейская валюта начала расти сегодня утром – она поднялась выше 70 рублей впервые с 27 мая. Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 30 мая. Укрепиться к рублю удалось и национальной валюте Китая – юаню. Он поднялся почти до 9,5 рубля.