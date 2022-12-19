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1 час назад

Курс евро поднялся до 72 рублей

Москва24

Курс евро поднялся до 72 рублей. Такого показателя он достиг впервые с 11 мая. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Так, по данным на 15:37 евро вырос на 3,08 рубля – до 72, 18 рубля. При этом курс доллара увеличился на 3,3 рубля – до 67, 95 рубля. Колебания курса евро уже отмечались сегодня, 19 декабря. Показатель преодолел 70 рублей, а курс доллара – 66 рублей. Ранее глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев назвал ослабление рубля к доллару и евро следствием увеличения импорта и сокращения экспортных потоков в России за последние недели. По его словам, на показатели повлияло снижение экспорта из-за потолка цен на российскую нефть.

Курс евро поднялся до 72 рублей
Фото: Москва24Москва24
Рынки,Артем Деев,Московская биржа,
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