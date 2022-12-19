ЦБ протестирует криптовалюту для международных расчетов

Банк России работает над продвижением использования криптовалюты в международных платежах, рассказал во время выступления в Госдуме первый зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин. Об этом пишет ТАСС.

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«Мы продолжаем развивать использование цифровых финансовых активов на финансовом рынке Российской Федерации. Ищем возможности для использования криптовалюты в трансграничных платежах», - подчеркнул Чистюхин.

По его словам, ЦБ в настоящее время занимается вопросами трансформации системы внешнеторговых платежей и расчетов.

Он уточнил, что идет работа в сфере развития каналов передачи финансовых сообщений, использования эмитированных в России кредитных карт физическими лицами за рубежом, внедрения разнообразных клиринговых моделей, ЦФА и в ряде случаев криптовалют.