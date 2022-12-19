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21 минуту назад

ЦБ протестирует криптовалюту для международных расчетов

Илья Родин

Банк России работает над продвижением использования криптовалюты в международных платежах, рассказал во время выступления в Госдуме первый зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин. Об этом пишет ТАСС.

ЦБ протестирует криптовалюту для международных расчетов
Фото: ТАССТАСС

«Мы продолжаем развивать использование цифровых финансовых активов на финансовом рынке Российской Федерации. Ищем возможности для использования криптовалюты в трансграничных платежах», - подчеркнул Чистюхин.

По его словам, ЦБ в настоящее время занимается вопросами трансформации системы внешнеторговых платежей и расчетов.

Он уточнил, что идет работа в сфере развития каналов передачи финансовых сообщений, использования эмитированных в России кредитных карт физическими лицами за рубежом, внедрения разнообразных клиринговых моделей, ЦФА и в ряде случаев криптовалют.

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Чистюхин резюмировал, что регулятор считает необходимым постепенно ослаблять валютный контроль и снимать ограничения в тех областях, в которых наблюдается их избыточность.

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