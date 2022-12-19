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1 час назад

МИД Венгрии: Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ

Вечерняя Москва

Венгрия, Германия и еще семь стран Евросоюза выступили против лимита цен на газ при пробном голосовании на заседании министров энергетики. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ из России
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

— Девять стран, включая нас, были против потолка цен, но так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, хотя девять стран были против, набралось, — объяснил он.

По словам венгерского министра, все страны, проголосовавшие против, кроме Германии, являются малонаселенными. Поэтому им не удалось создать меньшинство для блокировки решения о потолке цен.

Тем не менее Венгрия продолжит настаивать на ошибочности введения потолка цен на газ и в дальнейшем, передает слова Сийярто РИА Новости.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «Вечерней Москве», существует ли потолок цен на газ и могут ли его снизить. По его мнению, установленный потолок цен на голубое топливо в данный момент достаточно комфортный, чтобы не вмешиваться в рынок.

В России предупредили о рисках из-за решения Европы по газу

Политолог Юрий Светов сообщил «ВМ», что в феврале на Западе появилось выражение «мать всех санкций», означающее быстрое введение сокрушительных мер против России. Однако в итоге эти меры оказались малоэффективными, подчеркнул он, поэтому ЕС перешел к тактике санкционных пакетов.

Рынки,Юрий Светов,Владимир Демидов,Петер Сийярто,ЕС,
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