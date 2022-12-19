Нидерланды назвали небезопасным ограничение цен на российский газ

Власти Нидерландов полагают, что искусственное регулирование цен на газ потенциально небезопасно для обеспечения газоснабжения, рассказал в Twitter министр по вопросам климата и энергетики страны Роб Йеттен. Об этом пишет «Прайм».

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Йеттен заявил, что в понедельник, 19 декабря, «появилась ясность по поводу европейского лимита цен на газ». Он добавил, что несмотря на внесенные по просьбе коллег коррективы, проект по-прежнему является потенциально небезопасным для обеспечения газоснабжения.

Министр отметил, что по этой причине Амстердам отказался от поддержки этой инициативы.

Йеттен уточнил, что обеспокоен возможными рисками для энергетического рынка Евросоюза, бесперебойности поставок, а также финансовыми последствиями.

Министр энергетики ФРГ Роберт Хабек заметил, в свою очередь, что относится к решению о введении системы регулирования цен на голубое топливо со скепсисом. Он добавил, что большинство коллег его своеобразное отношение к вопросу не разделили.