Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
47 минут назад

Купленные с нарушениями акции стратегических предприятий будут изымать

Лера Букина

В России хотят прибегнуть к ужесточению санкций за покупку акций стратегических предприятий иностранными инвесторами без согласования профильной правительственной комиссии. Это может обернуться изъятием приобретенного пакета в доход государства, сообщает «Коммерсант».

Купленные с нарушениями акции стратегических предприятий будут изымать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. Сейчас, как сообщается, подобного рода покупки совершаются, однако наказание за это не столь строгое. Иностранного инвестора лишают права голоса по приобретенным акциям. Чаще всего сделки признают ничтожными, а сторонам необходимо вернуть друг другу то, что было приобретено.

Законопроект также подразумевает возможность взыскания убытков, причиненных в результате несогласованной сделки.

В текущем месяце в России был подписан указ, в соответствии с которым запрет на совершение сделок с активами граждан из недружественных стран продлевается до конца 2023 года. Документом ограничиваются сделки, которые меняют структуру владения российскими компаниями, их уставный капитал и сложившийся порядок реализации инвестиционных проектов.

Весной после начала санкционной волны Запада власти РФ внесли в список недружественных стран США, Канаду, Великобританию, весь Европейский союз и ряд других государств.

Рынки,Коммерсант,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители