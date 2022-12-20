Купленные с нарушениями акции стратегических предприятий будут изымать

В России хотят прибегнуть к ужесточению санкций за покупку акций стратегических предприятий иностранными инвесторами без согласования профильной правительственной комиссии. Это может обернуться изъятием приобретенного пакета в доход государства, сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. Сейчас, как сообщается, подобного рода покупки совершаются, однако наказание за это не столь строгое. Иностранного инвестора лишают права голоса по приобретенным акциям. Чаще всего сделки признают ничтожными, а сторонам необходимо вернуть друг другу то, что было приобретено.

Законопроект также подразумевает возможность взыскания убытков, причиненных в результате несогласованной сделки.

В текущем месяце в России был подписан указ, в соответствии с которым запрет на совершение сделок с активами граждан из недружественных стран продлевается до конца 2023 года. Документом ограничиваются сделки, которые меняют структуру владения российскими компаниями, их уставный капитал и сложившийся порядок реализации инвестиционных проектов.