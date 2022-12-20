Описано будущее курса доллара до конца года

«Снижение цен на сырье не просто давит на доходы бюджета, увеличивая дефицит и как раз разницу между доходами и расходами в конце года, что может давить на валютный рынок, провоцируя спекуляции, а также снижает доходы от экспорта, что все время являлось фактором, стабилизирующим валютный курс и подталкивавшим рубль к укреплению», — пояснил он.