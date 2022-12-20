Мосбиржа запустит торги еще тремя валютами

Глава Московской биржи Юрий Денисов анонсировал запуск торгов дирхамом ОАЭ, египетским фунтом, а также азербайджанским манатом в 2023 году, передает агентство «Прайм».

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В настоящее время, как отмечается, рассматриваются около 10 валютных пар. Денисов указал на планы углубиться в изучение возможности и потенциала развития других валют. Он отметил, что на рынке наблюдается интерес со стороны регуляторов и участников рынка.

По словам главы биржи, сейчас рассматривается и запуск торгов индийской рупией. Однако Денисов обратил внимание на то, что пока реализовать идею не представляется возможным - для этого должны произойти регуляторные изменения.

Согласно данным биржи, в ноябре доля операций «дружественных» валют в общем объеме операций спот составила 34% (на начало года она составляла меньше 0,5%). В частности, на бирже зафиксировано увеличение объема торгов юанем в 41 раз год к году, лирой – в 17 раз, белорусским рублем – в 110 раз, тенге – в 13 раз.