Экономист описал будущее курса доллара до конца года

Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин предположил, что курс американской валюты будет демонстрировать рост к рублю до конца декабря. Соответствующим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

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Предполагаемый диапазон, по мнению эксперта, – 70–75 рублей за доллар. При этом он не исключает еще большего повышения курса. На ситуацию, как отметил собеседник, будет влиять масштаб вливания ликвидности, который определяется дефицитом бюджета.

Надоршин считает, что наблюдаемое подорожание доллара можно объяснить увеличением расходов бюджета в нынешний период, а также падением стоимости сырья, которое сокращает поступление в бюджет налогов и других платежей и экспортную выручку.

Во вторник утром рубль продолжил резко снижаться к доллару и евро на Московской бирже. Курс евро преодолел отметку в 74 рубля, а американская валюта поднялась выше 69 рублей также впервые с 11 мая. Активное падение российской валюты начало наблюдаться с понедельника, 19 декабря.