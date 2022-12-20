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1 час назад

Цена на газ в Европе взлетела после взрыва на газопроводе в Чувашии

Лера Букина

Стоимость газа в Европе повысилась до $1 200 на фоне новостей о взрыве на газопроводе в Чувашии, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Цена на газ в Европе поднялась до $1 200 за 1 тыс. куб. м.

Ранее пресс-служба главы Чувашии сообщила о взрыве на магистральном газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород. Она подчеркнула, что до пожара там велись работы эксплуатирующей организацией Заволжское линейное управление магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Нижний Новгород.

Взорвавшийся в РФ газопровод качал газ в Европу через Украину

19 декабря странам ЕС удалось договориться

об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу). Ее действие начнется с 15 февраля.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что потолок цен на газ усилит энергетический кризис в Европе. Не исключено, как сообщили в публикации, что регион станет уязвимым перед недостатком поставок.

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