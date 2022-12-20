Стоимость газа в Европе повысилась до $1 200 на фоне новостей о взрыве на газопроводе в Чувашии, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Цена на газ в Европе поднялась до $1 200 за 1 тыс. куб. м.

Ранее пресс-служба главы Чувашии сообщила о взрыве на магистральном газопроводе Уренгой - Помары – Ужгород. Она подчеркнула, что до пожара там велись работы эксплуатирующей организацией Заволжское линейное управление магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Нижний Новгород.

19 декабря странам ЕС удалось договориться

об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу). Ее действие начнется с 15 февраля.