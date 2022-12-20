Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
1 час назад

Рынок акций РФ закрылся снижением основных биржевых индексов

Елена Прошина

Во вторник, 20 декабря, рынок акций России закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,5% до 2119,37 пункта, а РТС — на 2,43% до 967,24 пункта. Об этом сообщает ТАСС.

Рынок акций РФ закрылся снижением основных биржевых индексов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с агентством объяснил данную ситуацию дивидендной отсечкой в тяжеловесных акциях «Лукайла», по итогом которой они упали более чем на 10%. При этом, по его словам, большая часть других российских бумаг наоборот торговалась в плюсе, рубль продолжал падать, а цены на нефть пытались закрепиться на уровне 80 долларов. Курс доллара 20 декабря вырос на 1,71% до 68,87 рубля, а евро — 1,81% до 73,5 рубля.

Бахтин обратил внимание на то, что акции экспортеров, которые занимают более 60% в индексе Мосбиржи, пока не спешат использовать снижение валюты РФ, поскольку на данный момент сложно предсказать последствия, к которым это приведет в вопросах нефтяного экспорта России на фоне эмбарго Евросоюза, потолка цен на топливо и ответа Москвы на санкции.

Рынки,Александр Бахтин,Московская биржа,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители