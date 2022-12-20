Рынок акций РФ закрылся снижением основных биржевых индексов

Во вторник, 20 декабря, рынок акций России закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,5% до 2119,37 пункта, а РТС — на 2,43% до 967,24 пункта. Об этом сообщает ТАСС.

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Стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с агентством объяснил данную ситуацию дивидендной отсечкой в тяжеловесных акциях «Лукайла», по итогом которой они упали более чем на 10%. При этом, по его словам, большая часть других российских бумаг наоборот торговалась в плюсе, рубль продолжал падать, а цены на нефть пытались закрепиться на уровне 80 долларов. Курс доллара 20 декабря вырос на 1,71% до 68,87 рубля, а евро — 1,81% до 73,5 рубля.