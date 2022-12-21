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1 час назад

Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные активы россиян

Вечерняя Москва

Национальный расчетный депозитарий, который входит в группу Московской биржи, получил от Министерства финансов Люксембурга лицензию, разрешающую разблокировку замороженных активов россиян. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщили в пресс-службе депозитария.

Люксембург разрешил разблокировать замороженные активы россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— НРД получил первую генеральную лицензию от европейского регулятора. Комментарии и трактовки текста будут даны позже — после консультации с юридическим консультантом группы, — говорится в сообщении.

Согласно документу, разрешение получат операции для завершения сделок, заключенные до 3 июня, когда были введены санкции ЕС против НРД. При этом они должны быть совершены до 7 января следующего года, пишет РИА Новости.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября заявила, что Еврокомиссия предложила создать структуру для управления замороженными активами России. По словам главы ЕК, эти средства направят на поддержку Украины. Ущерб, понесенный республикой в ходе спецоперации, комиссия оценила в 600 миллиардов евро.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие активы России, в том числе золотовалютные резервы, западные страны просто своровали. Представитель Кремля охарактеризовал эти действия как незаконное и противоречащее международному праву посягательство на частную и государственную собственность.

Рынки,Дмитрий Песков,Московская биржа,Еврокомиссия,ЕС,
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