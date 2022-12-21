Люксембург разрешил разблокировать замороженные активы россиян

Национальный расчетный депозитарий, который входит в группу Московской биржи, получил от Министерства финансов Люксембурга лицензию, разрешающую разблокировку замороженных активов россиян. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщили в пресс-службе депозитария.

— НРД получил первую генеральную лицензию от европейского регулятора. Комментарии и трактовки текста будут даны позже — после консультации с юридическим консультантом группы, — говорится в сообщении.

Согласно документу, разрешение получат операции для завершения сделок, заключенные до 3 июня, когда были введены санкции ЕС против НРД. При этом они должны быть совершены до 7 января следующего года, пишет РИА Новости.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября заявила, что Еврокомиссия предложила создать структуру для управления замороженными активами России. По словам главы ЕК, эти средства направят на поддержку Украины. Ущерб, понесенный республикой в ходе спецоперации, комиссия оценила в 600 миллиардов евро.