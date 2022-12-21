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26 минут назад

Названы три причины, почему доллар сохраняет свою силу

Елена Прошина

Доллар сохраняет свои высокие позиции на международном рынке, несмотря на волатильность курса, и такой устойчивости есть как минимум три причины. Об этом рассказал доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Николай Кульбака в беседе с агентством «Прайм».

Названы три причины, почему доллар сохраняет свою силу
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что примерно 60% мировых резервов сосредоточены именно в американской валюте, а значительная часть всех мировых расчетов проводится в долларе. Очень удобно держать какую-то одну денежную единицу в качестве мировой валюты, государства привыкли считать ей доллар. Здесь работает положительная обратная связь: если большинство использует американскую валюту, то использовать ее выгоднее, чем остальные.

Еще одна причина: за главной мировой валютой должна скрываться мощная экономика. Эксперт привел в пример японскую иену и заявил, что эта валюта не может занять место доллара, так как ВВП Японии составляет всего около 6% от мировой экономики.

Наконец, главная мировая валюта должна обладать стабильной и надежной историей, быть устойчивой к различным ситуациям на рынке и в мире.

«Поэтому в ближайшие 5-10 лет едва ли можно ожидать смещение доллара другой валютой», — заявил Кульбака, однако добавил, что страны все же не будут отказываться от выгодных альтернатив.

Рынки,РАНХиГС,
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