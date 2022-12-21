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1 час назад

Евро взлетел выше 75 рублей

Лера Букина

Европейская валюта в среду утром укрепляет свои позиции к рублю. В ходе торгов она преодолела отметку в 75 рублей, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 08:39 мск курс евро повышался на 2,18 рубля, до 75,02 рубля. К 08:44 мск евро торговался по 74,81 рубля (+1,89 рубля). Вместе с тем время курс доллара демонстрировал рост на 2,07 рубля, до 70,3 рубля. Юань подорожал на 1,72%, до 10,06 рубля.

Накануне основные иностранные валюты усилили рост к рублю. Курс евро преодолел отметку в 74 рубля, а американская валюта поднялась выше 69 рублей впервые с 11 мая. Активное падение российской валюты начало наблюдаться с понедельника, 19 декабря.

Ранее главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что курс американской валюты будет демонстрировать рост к рублю до конца декабря. Предполагаемый диапазон, по мнению эксперта, – 70–75 рублей за доллар. При этом он не исключил еще большего повышения курса. На ситуацию, как отметил собеседник, будет влиять масштаб вливания ликвидности.

В пятницу, 16 декабря, Совет директоров Банка России решил оставить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. ЦБ отметил, что наблюдаемые темпы повышения цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным.

Рынки,Евгений Надоршин,Банк России,Московская биржа,
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