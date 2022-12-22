Доллар поднялся выше 72 рублей

В четверг утром российская валюта продолжает демонстрировать падение к основным иностранным валютам. Курс доллара преодолел отметку в 72 рубля впервые с 29 апреля, следует из данных торгов на Мосбирже.
По состоянию на 8.38 мск курс доллара повысился на 1,02 рубля, до 72,02 рубля, евро — на 1,25 рубля, до 76,85 рубля.
Рост показывает и китайская национальная валюта. Так, юань поднялся на 18,8 копейки, до 10,267 рубля.
Активное ослабление рубля начало наблюдаться с понедельника, 19 декабря. Накануне курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с 29 апреля.
Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов заявил, что в настоящее время целесообразно вложиться в иностранную валюту в связи с тем, что повышения рубля до прежних показателей в 50-60 рублей за доллар не ожидается. При этом эксперт отказался воспринимать наблюдаемую динамику как тотальное ослабление российской валюты. Он подчеркнул, что рубль переходит в наиболее соответствующий диапазон курса.