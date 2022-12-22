Доллар поднялся выше 72 рублей

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов заявил, что в настоящее время целесообразно вложиться в иностранную валюту в связи с тем, что повышения рубля до прежних показателей в 50-60 рублей за доллар не ожидается. При этом эксперт отказался воспринимать наблюдаемую динамику как тотальное ослабление российской валюты. Он подчеркнул, что рубль переходит в наиболее соответствующий диапазон курса.