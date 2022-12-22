Цена газа в Европе опустилась ниже $1030

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $1 030 за 1 тыс. куб. м впервые с 14 ноября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены с начала дня составляет около 5%.

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Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1 026 за 1 тыс. куб. м, или €93,2 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Цена газа снижается сразу по нескольким причинам. Во-первых, температура на этой неделе в большинстве стран Европы выше климатических показателей, что привело к снижению отбора газа из хранилищ.