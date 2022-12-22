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28 минут назад

Цена газа в Европе опустилась ниже $1 030 за 1 тыс. куб. м впервые с 14 ноября

ТАСС

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $1 030 за 1 тыс. куб. м впервые с 14 ноября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены с начала дня составляет около 5%.

Цена газа в Европе опустилась ниже $1030
Фото: ТАССТАСС

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1 026 за 1 тыс. куб. м, или €93,2 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Цена газа снижается сразу по нескольким причинам. Во-первых, температура на этой неделе в большинстве стран Европы выше климатических показателей, что привело к снижению отбора газа из хранилищ.

Кроме того, несмотря на рекордные темпы отбора прошлой недели, уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа остается очень высоким для этого периода времени. Сейчас они заполнены на 83,18% (на 10,27 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится менее 90 млрд куб. м газа.

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