Евро взлетел выше 77 рублей

Рублю пока не удается укрепить свои позиции на торгах в четверг, 22 декабря. Основные иностранные валюты активно демонстрируют рост. Курс евро уже преодолел отметку в 77 рублей впервые с 27 апреля, следует из данных торгов на Московской бирже.

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По состоянию на 12:06 мск евро повысился на 1,33 рубля, до 76,93 рубля. В моменте он достиг уровня в 77,02 рубля. Курс американской валюты поднялся на 1,27 рубля, до 72,27 рубля. Юань вырос на 18,7 копейки, до 10,266 рубля.

Активное ослабление рубля начало наблюдаться с понедельника, 19 декабря. Накануне курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с 29 апреля. Сегодня утром курс доллара преодолел отметку в 72 рубля впервые с 29 апреля.

Ранее эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что рубль «за считанные недели» растерял «завоевания всего полугодия».