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59 минут назад

Евро взлетел выше 77 рублей

Лера Букина

Рублю пока не удается укрепить свои позиции на торгах в четверг, 22 декабря. Основные иностранные валюты активно демонстрируют рост. Курс евро уже преодолел отметку в 77 рублей впервые с 27 апреля, следует из данных торгов на Московской бирже.

Евро взлетел выше 77 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 12:06 мск евро повысился на 1,33 рубля, до 76,93 рубля. В моменте он достиг уровня в 77,02 рубля. Курс американской валюты поднялся на 1,27 рубля, до 72,27 рубля. Юань вырос на 18,7 копейки, до 10,266 рубля.

Активное ослабление рубля начало наблюдаться с понедельника, 19 декабря. Накануне курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с 29 апреля. Сегодня утром курс доллара преодолел отметку в 72 рубля впервые с 29 апреля.

Ранее эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что рубль «за считанные недели» растерял «завоевания всего полугодия».

На динамику, как считает он, повлияли определенные факторы. Речь идет о сокращении экспорта на фоне санкций, эмбарго ЕС на российскую нефть, потолке цен на газ, росте спреда Urals/Brent, падении котировок контрактов и временном провале поставок. Среди других причин - восстановление импорта после весеннего обвала и сохранение мягкой денежно-кредитной политики регулятора, считает специалист.

Рынки,Московская биржа,ЕС,
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