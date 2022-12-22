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17 минут назад

Курс доллара опустился ниже 70 рублей

Илья Родин

Во второй половине дня российская валюта частично вернула утраченные утром позиции. Курс доллара опустился ниже 70 рублей, юань упал ниже 10 рублей. Об этом пишет РИА «Новости».

Курс доллара опустился ниже 70 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Московской биржи, курс американской валюты расчетами на «завтра» упал к 17:00 мск до 69,8 рубля (на 1,2 рубля), евро до 74,27 рубля (на 1,33 рубля). Юань потерял 15 копеек и опустился до 9,93 рубля.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 8.38 мск курс доллара повысился на 1,02 рубля, до 72,02 рубля, евро поднялся на 1,25 рубля, до 76,85 рубля.

Евро взлетел выше 77 рублей

Отмечается, что отметку в 72 рубля доллар преодолел впервые с 29 апреля.

Рынки,Московская биржа,
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