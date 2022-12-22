Во второй половине дня российская валюта частично вернула утраченные утром позиции. Курс доллара опустился ниже 70 рублей, юань упал ниже 10 рублей. Об этом пишет РИА «Новости».

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По данным Московской биржи, курс американской валюты расчетами на «завтра» упал к 17:00 мск до 69,8 рубля (на 1,2 рубля), евро до 74,27 рубля (на 1,33 рубля). Юань потерял 15 копеек и опустился до 9,93 рубля.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 8.38 мск курс доллара повысился на 1,02 рубля, до 72,02 рубля, евро поднялся на 1,25 рубля, до 76,85 рубля.