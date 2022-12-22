Во второй половине дня российская валюта частично вернула утраченные утром позиции. Курс доллара опустился ниже 70 рублей, юань упал ниже 10 рублей. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным Московской биржи, курс американской валюты расчетами на «завтра» упал к 17:00 мск до 69,8 рубля (на 1,2 рубля), евро до 74,27 рубля (на 1,33 рубля). Юань потерял 15 копеек и опустился до 9,93 рубля.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 8.38 мск курс доллара повысился на 1,02 рубля, до 72,02 рубля, евро поднялся на 1,25 рубля, до 76,85 рубля.
Отмечается, что отметку в 72 рубля доллар преодолел впервые с 29 апреля.