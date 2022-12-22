Резкое подорожание доллара объяснили

«Тренд вполне прогнозируемый, мы об этом говорили уже несколько месяцев. В бюджет РФ поступает очень много налогов, связанных с экспортом углеводородов, в основном нефти. Летом мировая цена на нефть была на очень высоком уровне, поступающего потока хватало для выполнения плана по доходам. В настоящий момент цена на нефть значительно снизилась, курс рубля к доллару имеет прямую связь», – рассказал эксперт.