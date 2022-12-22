Резкое подорожание доллара объяснили

Экономист Эдуард Коложвари заявил, что подорожание доллара до 71 рубля является закономерным и связано со связью между ценами на нефть и курсом валюты. Об этом сообщает «Сиб.фм».
«Тренд вполне прогнозируемый, мы об этом говорили уже несколько месяцев. В бюджет РФ поступает очень много налогов, связанных с экспортом углеводородов, в основном нефти. Летом мировая цена на нефть была на очень высоком уровне, поступающего потока хватало для выполнения плана по доходам. В настоящий момент цена на нефть значительно снизилась, курс рубля к доллару имеет прямую связь», – рассказал эксперт.
Он также добавил, что на данный момент российский регулятор управляет курсом валют почти вручную. При этом, по мнению Коложвари, доллар вряд ли подорожает до 90 рублей, хотя может опуститься до 60 рублей.
Ранее курс доллара опустился ниже 70 рублей.