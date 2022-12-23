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1 час назад

В Минфине назвали причины текущего ослабления рубля

Lenta.ru

Глава Министерства финансов Антон Силуанов назвал причины текущего ослабления рубля и связал это с ростом импорта в Россию. Его слова приводит РИА Новости.

В Минфине назвали причины текущего ослабления рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам министра, курс российской валюты является плавающим, девальвация происходит в первую очередь за счет активизации импорта.

Что касается снижения экспортных доходов, введение ограничений на нефть и газ не оказывают существенного влияния на российский рынок, добавил Силуанов.

«Наверняка ограничения, которые были введены на нефть, на газ — с точки зрения финансовых последствий сегодня не действуют. Но наверняка на участников рынка оказали моральное воздействие», — сказал глава Минфина.

19 декабря курс доллара на Московской бирже превысил 66 рублей. На фоне согласования девятого пакета санкций Евросоюза евро установил многомесячный максимум по отношению к российской валюте, поднявшись до 70,45 рубля.

Рынки,Антон Силуанов,Московская биржа,ЕС,
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