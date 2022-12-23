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2 часа назад

Названы самые неудачные подарки на Новый год

Lenta.ruиещё 1

Руководитель студии MartDizain Татьяна Март рассказала, от каких подарков стоит отказаться на Новый год. Ее слова приводит РИА Новости.

Названы самые неудачные подарки на Новый год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Март назвала самые неудачные подарки на Новый год и отнесла к ним сувениры с новогодней символикой (календари, игрушки) электроприборы для индивидуального пользования, включая фен и электробритву.

«У того, кому вы дарите такие подарки, может сложиться ощущение, что такой презент вы приобрели для галочки, не удосужившись включить фантазию, или, еще хуже, купили в последний момент по пути в гости. Скорее всего, такой подарок либо будет пылиться на полке, либо будет передарен», — предупредила глава компании.

Эксперт также призвала не дарить мелкую бытовую технику для индивидуального пользования: эпилятор, электрическую зубную щетку и весы. Подобные презенты могут оставить у получателя неприятное впечатление «от вторжения в личное пространство и указания на недостатки фигуры или внешности».

Март порекомендовала осторожное дарить сувениры на религиозную тематику. По ее словам, ряд подарков могут быть обидными сами по себе — например, канцелярия с работы, сертификаты в магазин продуктов и недорогие товары из магазинов типа «Все по одной цене».

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