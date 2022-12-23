Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
28 минут назад

"Ъ" сообщил, что Центробанк может снизить порог для квалифицированных инвесторов до 20 млн рублей

Газета.Ruиещё 1

Имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора, необходимый для участия на биржевых торгах акциями и активами, недоступными для других категорий инвесторов, может снизиться до 20 млн рублей. Соответствующую возможность допустили в Центробанке (ЦБ), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

ЦБ допустил смягчение имущественных требований для инвесторов
Фото: 

В настоящее время для получения статуса квалифицированного инвестора требуется соответствовать одному из критериев: иметь не менее 6 млн руб. в виде активов, заключать сделки в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц на общую сумму не менее 6 млн руб.

«Если исходно ЦБ предлагал поднять его с 6 млн до 30 млн рублей, то сейчас обсуждается планка в 20 млн руб. Еще один источник утверждает, что речь идет о 15-20 млн руб.», — говорится в материале.

Главное преимущество квалифицированных инвесторов заключается в том, что им доступен на торгах больший ассортимент финансовых инструментов и предложений. В частности, такие инвесторы могут без ограничений приобретать структурные облигации, иностранные акции, совершать маржинальные сделки, уточняется в статье.

19 октября директор департамента долгового рынка Московской биржи (Мосбиржи) Глеб Шевеленков заявил об увеличении числа квалифицированных инвесторов на торговой площадке в августе-сентябре. В первых месяц осени их количество выросло почти на 19,3 тыс. и достигло 403 тыс. человек. Для сравнения, до недавнего времени ежемесячный прирост составлял порядка 1,5-3 тыс.

Рынки,Московская биржа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители