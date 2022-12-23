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35 минут назад

Цена на газ в Европе рухнула

Лера Букина

В пятницу, 23 декабря, стоимость газа в Европе на торгах упала ниже $920 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Цена на газ в Европе резко упала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такая картина наблюдается впервые с 25 октября. Суммарное падение цены с начала дня оценивается примерно в 8%.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF упала до $919,6 за 1 тыс. куб. м, или 83,9 евро за МВт ч.

Котировки начали падать ниже $1000 за тысячу кубометров на фоне оттепели и замедления деловой активности в связи с праздниками.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готовится перенаправить газ на новые рынки. Вместе с тем он обратил внимание на то, что европейские страны активно просят нарастить поставки по имеющейся инфраструктуре.

Новак также рассказал, как будут осуществлять диверсификацию поставок. Так, по его словам, это будет происходить за счет сжиженного природного газа (СПГ), а также трубопроводных поставок в Китай. Он назвал азиатское направление одним из ключевых для страны.

Цены на газ в Европе вернулись к падению

19 декабря странам ЕС удалось договориться об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу). Ее действие начнется с 15 февраля.

Рынки,Александр Новак,ЕС,
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