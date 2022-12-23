Курсу евро предрекли обвал

«В случае с долларом мы можем говорить о прочной тенденции курсовых соотношений. Но от евро имеет смысл ждать резкого ослабления. Дело в том, что экономический кризис в этом регионе застопорился, но, тем не менее, все равно продолжает назревать из-за топливно-энергетических проблем. Обрушение мы можем увидеть уже в середине-конце января», – сказал он.