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53 минуты назад

Экономист допустил обвал евро в начале 2023 года

Елена Прошина

Экономист Михаил Беляев заявил, что из-за энергетического кризиса курс евро может резко упасть уже в середине – конце января. Об этом сообщает «Лента.ру».

Курсу евро предрекли обвал
Фото: ТАССТАСС

«В случае с долларом мы можем говорить о прочной тенденции курсовых соотношений. Но от евро имеет смысл ждать резкого ослабления. Дело в том, что экономический кризис в этом регионе застопорился, но, тем не менее, все равно продолжает назревать из-за топливно-энергетических проблем. Обрушение мы можем увидеть уже в середине-конце января», – сказал он.

Беляев также добавил, что недавнее укрепление евро к рублю вызвано скорее спекулятивными действиями, поэтому мало отражает реальную ситуацию.

Экономист дал прогноз по курсу рубля в начале 2023 года

Напомним, что в последнее время евро активно укрепляется. 22 декабря его курс преодолел отметку в 77 рублей впервые с 27 апреля.

Рынки,Михаил Беляев,
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