Курсу евро предрекли обвал

Экономист Михаил Беляев заявил, что из-за энергетического кризиса курс евро может резко упасть уже в середине – конце января. Об этом сообщает «Лента.ру».
«В случае с долларом мы можем говорить о прочной тенденции курсовых соотношений. Но от евро имеет смысл ждать резкого ослабления. Дело в том, что экономический кризис в этом регионе застопорился, но, тем не менее, все равно продолжает назревать из-за топливно-энергетических проблем. Обрушение мы можем увидеть уже в середине-конце января», – сказал он.
Беляев также добавил, что недавнее укрепление евро к рублю вызвано скорее спекулятивными действиями, поэтому мало отражает реальную ситуацию.
Напомним, что в последнее время евро активно укрепляется. 22 декабря его курс преодолел отметку в 77 рублей впервые с 27 апреля.